Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил об отсутствии у себя денег и квариры. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Global look

Так он обратился к суду, который вынес ему приговор о «растрате средств в период его правления». Он заявил, что нынешние власти и суд Грузии «никто, несмотря на свои миллиарды».

«Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы, но вы и ваш хозяин (вероятно, имеется в виду основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили — прим. "Ленты.ру") хорошо знаете, что я очень успешен, а вы — полные неудачники», — написал экс-президент Грузии.

В июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заступился за Михаила Саакашвили. Он также призвал партнеров Киева не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека, сделав ряд обвинений в адрес России.