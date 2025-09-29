«Никаких претензий»: НАТО угрожает России «решительным ответом»

Суть угроз НАТО в сторону России после ситуации якобы с нарушением воздушного пространства Эстонии сводится не к реальной политике, а к созданию нужной медийной картинки. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Сергей Станкевич.

По мнению Станкевича, такие публичные шоу проводят с целью вызвать ответные резкие заявления. Если они прозвучат, то европейские политики смогут указать на них как на «русскую угрозу». Вместе с тем и генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что самолеты не представляли угрозы.

«Нет ни малейшего желания со стороны России сталкиваться с НАТО на поле боя. И никаких претензий к странам НАТО нет, которые требовали бы применения вооруженной силы со стороны России. Это все легенды и мифы, сознательно нагнетаемые», — заявил политолог.

Ранее страны НАТО пообещали России «решительный ответ» после заявления Эстонии о том, что российские истребители вторглись в ее воздушное пространство примерно на 12 минут. Минобороны РФ опровергали обвинение, отмечая, что самолеты двигались по разрешенному маршруту и не нарушали границ.