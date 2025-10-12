Собственное жилье всегда было символом успеха и процветания семьи. В последние годы цены на недвижимость бьют все новые и новые рекорды. Даже в богатых странах покупка скромной квартиры оборачивается для большинства жителей многолетней долговой кабалой с огромными переплатами. В таких странах, как США и Канада, стоимость обычного частного дома может превышать 1 млн долларов.

И пока в остальном мире люди жалуются на нехватку жилья, в Японии власти не знают, что делать с брошенными домами. По состоянию на 2024 год, в стране восходящего солнца насчитывается более 9 млн бесхозных жилых зданий. Это значит, что практически каждый шестой японский дом пустует.

Этот феномен на рынке недвижимости в Японии получил название «Акия» (в переводе — «пустой дом»). Основными причинами появления брошенного жилья считаются отток населения в города, высокие налоги, странные законы и демография. Например, согласно правительственному акту о строительных стандартах 1981 года, все старые постройки необходимо сносить, так как они не соответствуют новым стандартам сейсмостойкости. При этом демонтаж стен и возведение крыш в Японии могут выполнять только строительные компании. Частным лицам такие работы делать запрещено. В итоге все это отпугивает наследников имущества, которые не хотят брать на себя дополнительное финансовое бремя.

Чтобы бороться с заброшенными домами, власти страны запустили специальную программу, которая доступна даже иностранцам. Правительство выставляет на специальных сайтах такие дома на продажу за символическую цену, предлагает их в аренду с правом выкупа или вообще отдает бесплатно. Также покупатель может рассчитывать на единовременную субсидию, которая может достигать 18 тысяч долларов США.

Но даже несмотря на такие щедрые меры, количество брошенного жилья продолжает увеличиваться. По прогнозам, в 2033 году более 30% всех домов в Японии будут пустовать.

