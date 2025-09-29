«Европе все равно»: эксперт об итогах выборов в Молдавии

Политолог Георгий Бовт прокомментировал в своем Telegram-канале итоги парламентских выборов в Молдавии.

Напомним, что в Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Итоговая явка превысило 52%, выборы признаны состоявшимися. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 99,91% протоколов с избирательных участков, правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» набрала 50,16% голосов. Это стало возможным благодаря голосам, поданным за пределами страны. Оппозиция, в свою очередь, получила 49,84% голосов.

По словам Бовта, в Молдавии «повторилась история с президентскими выборами». Он отметил, что правящая партия выигрывает в основном за счет зарубежной диаспоры.

«Не давая нормально проголосовать при этом тем, кто в России. Чинили препятствия и избирателям из Приднестровья. Неугодных политиков сняли с выборов. Такие выборы нельзя считать демократическими по объективным меркам. Но в Европе будут их считать таковыми все равно. Поскольку президент Санду стоит "на правильной стороне истории"», — написал Бовт.

Ранее депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов заявил, что Молдавия может быть втянула в военные действия против Приднестровья и России.