Эпидемия в Евросоюзе продолжается, «сошел с ума» генсек НАТО Марк Рютте, заявивший о выигрыше в войне. Такое мнение высказал в Telegram основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что каждый конфликт заканчивается, но «не всегда переговорами». Также он отметил, что «мы выиграли Вторую мировую войну» и «выиграли холодную войну».

Комментируя это высказывание, Константин Малофеев задался вопросом, кто же эти «мы».

«Никакого НАТО в 1945-м не было. Была антигитлеровская коалиция во главе с СССР. Ваши родные Нидерланды «воевали» с Германией пять дней, после чего из голландских добровольцев были созданы две дивизии войск SS – 23-я и 34-я», — уточнил он.

Также, по словам Малофеева, Нидерланды «воевали» с Японией за «голландскую Ост-Индию» - современную Индонезию - меньше двух месяцев. В итоге эти территории вернули США, Британия, Китай и СССР по условиям капитуляции Токио.

В Кремле ответили на слова генсека НАТО о российских самолетах

«Нет, Марк, вы и ваши друзья проиграли Вторую мировую и жаждете реванша. Но итог будет прежним», — констатировал он.

Ранее Лавров на заседании глав МИД стран G20 заявил, что НАТО и ЕС объявили России войну руками Украины и непосредственно участвуют в ней. При этом Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы - с 1,21 до 1,816 триллиона евро. Бюджет предполагает снижение денежной поддержки фермеров, рост трат на инновации и технологии, а также на «внешние действия», включая поддержку Украины.