Выборы в Молдавии и рейды Трампа: о чем пишут зарубежные СМИ

В начале недели внимание зарубежных СМИ сосредоточено на двух темах: это новые иммиграционные рейды в США и парламентские выборы в Молдавии. Результаты выборов могут определить дальнейший вектор развития Молдавии и ее отношения с ЕС и Россией

Выборы в Молдавии

Проевропейская Партия действия и солидарности (PAS) получила большинство голосов на решающих выборах в Молдавии, пишет Politico. Издание подчеркивает, что это должно помочь стране на пути к вступлению в ЕС.

После подсчета более 99,8 процента бюллетеней и перераспределения голосов среди партий, не преодолевших барьер, PAS набирала более 50,14 процента голосов по сравнению с 24,2 процента у пророссийского Патриотического блока экс-президента Игоря Додона, отмечается в статье. Третье место досталось умеренно проевропейской партии «Альтернатива» (7,99 процента голосов).

Результаты выборов стали облегчением для действующего правительства, которое стремится не допустить попадания страны в орбиту влияния Москвы, пишет британская газета The Telegraph. Сохранение парламентского большинства позволит PAS сохранить курс Молдавии на вступление в ЕС, но этот процесс потребует «многих лет согласованных законодательных усилий». Подготовка к выборам, которые лидеры PAS назвали «самыми значимыми с момента обретения независимости», была омрачена обвинениями в нечестной игре с обеих сторон, подчеркивается в статье.

Аналитик из Кишинева Андрей Курарару заявил, что со статистической точки зрения PAS гарантировала себе «хрупкое большинство», пишет The Times of Israel со ссылкой на AFP. Он предупредил, что угроза для правящей партии все еще сохраняется, поскольку сформировать «дееспособное» правительство будет сложно. Курарару допустил, что в Молдавии могут начаться протесты, попытки подкупа депутатов PAS и другие тактики, призванные «помешать формированию стабильного проевропейского правительства».

«Рейды Трампа» в Чикаго

В воскресенье федеральные иммиграционные агенты патрулировали центр Чикаго, поскольку администрация президента США Дональда Трампа усиливает меры по борьбе с нелегальной иммиграцией в крупных городах по всей стране, пишет The Hill. По данным издания, агенты пограничной службы, замеченные в центре города, были вооружены, носили маски и камуфляж. Они произвели несколько арестов в городе.

Рейды вызвали обеспокоенность у иммигрантских общин и возмущение у законодателей-демократов. Губернатор Иллинойса Джейби Прицкер (демократ) назвал это «демонстративным запугиванием», которое «вселяет страх в сообщества и наносит ущерб бизнесу». Он подчеркнул, что милитаризация американских городов не может считаться нормой. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон (демократ) заявил, что жители города «подвергаются запугиванию и угрозам со стороны федеральных агентов в масках, размахивающих автоматическим оружием без какой-либо очевидной причины».

Министерство внутренней безопасности (DHS) США сообщило, что на выходных были арестованы «11 участников агрессивных беспорядков», конфискованы два пистолета и «потенциальное взрывное устройство», сообщает Newsweek. Издание отмечает, что речь идет о протестах у здания изолятора временного содержания Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в пригороде Чикаго.

Newsweek отмечает, что с начала сентября тысячи иммигрантов, проживающих в США как нелегально, так и легально (с действительными документами, включая грин-карты и визы) были задержаны. DHS потребовало от лиц без надлежащих документов самодепортации.