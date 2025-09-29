Украина ответила на предложение Венгрии обменять мир на территории

Киеву не нужны советы от Венгрии насчет украинской территории и суверенитета. На предложение Венгрии обменять мир на территории в социальной сети X ответил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Венгрия может торговать своей землей или суверенитетом, если хочет. Украина не хочет, и советы не принимаются», — заявил дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Украина будет вынуждена отдать часть своих территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией. По его словам, Киеву предстоит сделать выбор между сохранением жизнеспособности страны или удержанием несколько тысяч квадратных километров.

Президент Украины Владимир Зеленский уже допускал возможность признания де-факто новых регионов России. «Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом», — сказал он.