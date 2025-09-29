Стало известно, чем для России может обернуться победа Санду на выборах

Молдавия может быть втянула в военные действия против Приднестровья и России, предпосылки для этого создает победа правящей партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду на парламентских выборах. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов.

По его мнению, пропрезидентской партии «Действие и солидарность» «записали» свыше 50 мандатов и на этом фоне политика властей Молдавии может стать «авантюрнее и еще более марионеточной».

«Наибольшая опасность – это попытка втянуть Молдову в войну с Россией и ПМР. Но в последнем случае Приднестровье, что общеизвестно, одиноким не будет. Так что надеемся, что у потенциальных «наполеонов» мозгов хватит не испытывать свою судьбу», - заметил Сафонов.

По его словам, на победу правящей партии сработало, в том числе и то, что не дали проголосовать сотням тысяч молдавских граждан в России и Приднестровье. А итоги выборов свидетельствуют о том, что «пропасть между двумя странами, возникшими на руинах бывшей Советской Молдавии, только возросла».

«Главное в том, что в команде Майи Санду будут формировать правительство без всяких коалиций с другими прошедшими силами. Разве что они захотят это сделать по каким-то своим соображениям», - отметил Сафонов.

Накануне в Молдавии прошли выборы в парламент республики. Им предшествовал отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционные партии «Великая Молдова» и «Победа». По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, по итогам голосования в парламент смогли пройти пять политических объединений, абсолютная победа у партии «Действие и солидарность», которая получила большинство голосов избирателей.