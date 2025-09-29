Трамп похвастался золотыми украшениями Овального кабинета

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social показал золотые украшения Овального кабинета и зала для совещаний чиновников администрации.

© Truth Social

Американский лидер отметил, что некоторые из украшений сделаны из 24-каратного золота.

— Иностранные лидеры, как и все остальные, «сходят с ума», когда видят качество и красоту. Лучший Овальный кабинет на свете по успеху и красоте!!! — написал Дональд Трамп.

1 июля президент Соединенных Штатов выпустил лимитированную коллекцию духов. «Вечерняя Москва» выясняла, зачем американскому лидеру становиться парфюмером. При этом на сайте, где можно заказать парфюм, написан девиз: «Для патриотов, которые не отступают».

В феврале Дональд Трамп во время беседы с американскими журналистами пула Белого дома в Овальном офисе показал им партию кепок с надписью «Трамп во всем оказался прав». Он также раздал несколько экземпляров представителям СМИ. В свою очередь в аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось фото президента США в образе короля.