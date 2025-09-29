Евросоюз использовал махинации, чтобы оставить у власти правящую партию и президента Молдавии Майю Санду, и не скрывал этого. Такое мнение высказал RT немецкий историк Тарик Сирил Амар.

По его словам, в европейских странах «сейчас очень модно манипулировать волей избирателей, а то и вовсе ее игнорировать», это касается и ситуации в Молдавии.

«Мы также наблюдали недопуск партий, и сама Кая Каллас — эта чрезвычайно некомпетентная глава внешней политики ЕC — хвалилась, что ЕС направил в Молдавию особые группы специалистов, чтобы те там обо всем позаботились», — констатировал Тарик Сирил Амар.

Накануне в Молдавии прошли выборы в парламент республики. Им предшествовать отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать для участия оппозиционных партии «Великая Молдова» и блока «Победа». В свою очередь владелец Telegram Павел Дурова в день голосования на выборах в парламент Молдавии рассказал, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника и попросили помочь молдавским властям и ввести цензуру отдельных каналов в мессенджере.

Выборы в Молдавии: нарушения, затруднение доступа к участкам и карусели

По данным ЦИК Молдавии, после обработки 99,91% протоколов партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) набрала 50,16% голосов и победила на выборах в парламент.