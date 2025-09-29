В Британии готовится «политическая революция, какой еще не было в ее истории». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила близкая к лейбористам газета iWeekend, которая в панике отреагировала на результаты мегаопроса.

Исследование провела социологическая компания YouGov во всех мажоритарных округах страны. Выяснилось, что несистемная партия Reform UK Найджела Фараджа впервые близка к тому, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте на следующих выборах. Сейчас у нее лишь пять мест, однако если бы новое голосование провели прямо сейчас, она взяла бы 311 депутатских кресел — для большинства надо 325 мандатов.

Лейбористы отстали и получили в опросе 144 кресла, что на 267 мест меньше, чем у них сейчас. Однако еще хуже обстоит дело у консерваторов — они получили бы лишь 47 мест, что является катастрофическим уровнем. За всю длительную историю выборов, которая отсчитывается с 1661 года, тори не получали меньше 100 мандатов.

Фарадж ликует и не сходит с эфиров различных телеканалов, чуть ли не повторяя коронную речь своей жизни, которую он произнес в 2016 году, когда был депутатом Европарламента и боролся за выход Британии из ЕС. Тогда, спустя несколько дней после исторического референдума, он заявил:

«Когда я пришел сюда 17 лет назад и сказал, что хочу возглавить кампанию за выход Британии из Европейского союза, вы смеялись надо мной. Я хочу сказать: теперь вы не смеетесь!», — сказал он.

Тоже самое можно сказать теперь о комментаторах мейнстримных каналов — после опроса YouGov они не смеются над перспективой победы партии реформистов. В один голос они признают, что основные партии столкнулись с абсолютным кризисом доверия. В случае провала лейбористов на весенних локальных выборах премьера Кира Стармера попробуют снять с поста, а мэр Манчестера Энди Бернхем даже уже не скрывает, что фактически начал предвыборную кампанию внутри партии. Это наверняка проявится на начавшемся четырехдневном съезде партии.

Стармер же вышел на съезд, объявив о том, что «консерваторы мертвы». Он представил амбициозную программу строительства 12 новых городов. Население страны действительно растет — за год почти на 800 тысяч. Однако, 98% роста обеспечивает миграция, против которой выступают правые.

Почти никто не сомневается, что скоро свой пост потеряет и лидер консерваторов Кеми Баденок, крайне непопулярная среди тори. Лишь 8% опрошенных считают, что она останется во главе партии к следующим выборам. При этом еще весной консервативная газета Daily Mail пыталась навязать читателем, что лучшим лидером тори будет экс-премьер-министр Борис Джонсон.

Однако, когда стало понятно, что консерваторы остались позади, истеблишмент начал доказывать, что лучший вариант для них — союз Фараджа и Джонсона. В начале сентября Daily Mail провозгласила с первой полосы о том, что эти политики «должны объединиться для того, чтобы сокрушить лейбористов ради блага страны».

Таким образом, начали проявляться проекты перехвата политической партии и ее повестки. Ведь если победить несистемную оппозицию не удается, то ее следует возглавить. Джонсон — умелый интриган и, если его внедрить в партию, то спустя незначительное время там начнутся грызня и ссоры, которые порвут организацию на части. Однако Фарадж раскусил это и отвергнул безумную идею.

Нет сомнений, что британское глубинное государство, встревоженное успехом Reform UK, готовится бороться с ее лидером и другими несистемными политиками. Одним из приемов будет заявления о «связях с Москвой». Например, члена Reform UK Натана Гилла уже обвинили в том, что он якобы получал взятки за ведение «пророссийской пропаганды» — причем не важно то, что деньги за это ему давал украинский политик, которого сложно заподозрить в симпатиях к РФ. Главное, чтобы у избирателей засело в голове, что Фарадж — агент Кремля.