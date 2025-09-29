«Взята пауза»: эксперт раскрыл, обнулены ли результаты встречи на Аляске

О полном обнулении встречи президентов России и США на Аляске можно будет говорить, если Белый дом вернется к политике экс-главы Штатов Джо Байдена не на словах, а на деле. Как сообщает «Царьград», об этом заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

При этом эксперт не исключает, что США уже начали стратегическую перестройку на европейском континенте, а американский лидер Дональд Трамп «вступил в заговор» против России.

«Очевидно, взята пауза. И то, что администрация Трампа как бы перенастраивает Европу. Даже не то что перенастраивает — она фиксирует Европу в качестве главного антагониста России на континенте и будет постепенно, в течение последующих лет, как бы там ни закончился украинский конфликт, поднакачивать и перестраивать Европейский союз вот под эти задачи», — сказал Новиков.

Напомним, что на прошлой неделе Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После нее американский лидер заявил, что российская экономика «находится на грани развала» и Киев мог бы вернуться к своим «изначальным границам», а также охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».