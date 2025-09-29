Три неизданных рассказа Вирджинии Вулф нашли в Великобритании

В Великобритании нашли три неизданных рассказа писательницы Вирджинии Вулф. Об этом сообщает газета The Guardian.

Уточняется, что произведения были написаны в 1907 году — почти за 10 лет до выхода первой книги Вулф.

Невыпущенный цикл рассказов под Life of Violet представляет собой пародийную биографию Мэри Вайолет Дикинсон — Вирджиния Вулф дружила с ней, когда ей было 20 лет. Дикинсон любила ранние произведения Вулф, познакомила писательницу с ее первым редактором и широким кругом друзей-аристократов. Помимо этого, Мэри Ваойлет также заботилась о ментальном здоровье Вирджинии.

— Эти истории сатиричны, фантастичны и, пожалуй, удивительно комичны. Калейдоскопические по сюжету и обстановке, они переключаются от аристократических выходок в величественном доме эпохи короля Якова в Хартфордшире на сказку о двух богинях, которые прибывают в Токио на спине кита, — отмечает газета.

