Европа предупредила Москву о решении сбивать российские самолеты

Европейские дипломаты предупредили Москву о решении сбивать российские самолеты. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, дипломаты страны Европы «предупредили Кремль, что НАТО готово дать отпор дальнейшим нарушениям своего воздушного пространства».

Они отметили, что на «напряженной встрече» в Москве представители Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу вторжения трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии, придя к выводу, что оно якобы было преднамеренным.

Песков: Россия ответит на поражение объектов в ее воздушном пространстве

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые угрожают гражданской инфраструктуре или населению. По его мнению, если эти самолеты будут угрожать инфраструктуре и людям, например, в Эстонии, то военные имеют все полномочия, включая возможность проявить жесткость и при необходимости уничтожить их.