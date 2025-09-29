Пока вы спали: итоги выборов в Молдавии и заявление МИД Италии о дронах РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Партия Санду может сохранить контроль в парламенте после распределения мандатов

Партия действия и солидарности, основанная президентом Майей Санду, может сохранить парламентское большинство по итогам выборов в Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным ЦИК, ПДС набрала почти половину голосов и претендует на 55 из 101 мандата в парламенте, опережая Патриотический блок и другие политические объединения.

Окончательные результаты выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией в ближайшее время.

При теракте в "Крокусе" боевики говорили на арабском языке по телефону

Во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» террористы общались между собой и с неизвестной женщиной на арабском языке по мобильному телефону. Об этом сообщает ТАСС.

Свидетельства потерпевших указывают, что боевики не использовали русский язык и стреляли в спины посетителей, а зал подожгли, что вынудило многих притвориться мертвыми, чтобы спастись.

Также отмечается, что охрана на входе не проводила дополнительный досмотр, несмотря на прохождение через металлодетекторы.

США и Израиль близки к договоренностям по Газе

США и Израиль приблизились к соглашению по предложенному президентом Трампом плану урегулирования конфликта в секторе Газа, однако ХАМАС пока не дал согласия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников, переговоры между спецпосланником США и израильским премьером достигают завершающей стадии, и стороны рассчитывают достичь договоренностей на встрече Трампа с Нетаньяху.

Временная эскалация конфликта началась после нападения ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года, что привело к военной операции Израиля и выдвижению требований об освобождении заложников.

В России хотят ввести компенсации жертвам утечек персональных данных

В России планируют ввести гарантированные компенсации для пострадавших от утечек персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предложению Всероссийского союза страховщиков, операторы данных будут обязаны страховать ответственность или создавать фонды для выплат, а Роскомнадзор будет фиксировать утечки и определять потерпевших.

Пострадавшие смогут получать компенсацию через портал "Госуслуги" до 5 тысяч рублей или обращаться в суд при крупных убытках, а внедрение инициативы возможно уже в 2026 году.

Глава МИД Италии опроверг заявления об опасности российских дронов

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил об отсутствии угрозы со стороны российских дронов и России для страны. Об этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что нет оснований для тревоги и уверил, что итальянская противовоздушная оборона работает эффективно, обеспечивая безопасность на земле и в воздухе.

Он также отверг предположения о намерениях России напасть на Италию, призвав не драматизировать ситуацию.