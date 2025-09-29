Правящая партия Молдавии получила 53 мандата в парламенте

Пять политических фракций проходят в парламент Молдавии по итогам прошедшего в стране голосования. Правящая партия "Действие и солидарность", предварительно, получит 53 депутатских мандата, остальные 48 заняли оппозиционные силы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ЦИК Молдавии после подсчета 99,03% голосов.

За партию "Действие и солидарность" проголосовали 49,85% жителей страны (53 мандата), на втором месте оказался Патриотический блок с результатом 24,36% (27 мандатов), на третьем – блок "Альтернатива" с 8,02% голосов (9 мандатов).

Также в пятерку лидеров вошли "Наша партия", заручившаяся поддержкой 6,24% избирателей (6 мандатов), и партия "Демократия дома" с 5,65% голосов (6 мандатов).

Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место, срок полномочий депутатов составляет четыре года.

На российских участках для голосования победу одержал оппозиционный Патриотический блок. Ему удалось получить 67,44% голосов, тогда как партия "Действие и солидарность" заручилась поддержкой лишь 11,66% избирателей.

Оппозиционные силы суммарно набрали большее число голосов, чем правящая партия, и на внутренних участках Молдавии. Фракции оппозиционного блока получили 49,54% голосов, а "Действие и солидарность" – 44,13%.