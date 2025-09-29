ЦИК Молдавии: после подсчета 100% бюллетеней оппозиция опередила правящую партию

Молдавская оппозиция после подсчета 100% бюллетеней опередила на прошедших в стране парламентских выборах правящую партию президента Майи Санду. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.

© Газета.Ru

Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 44,13% голосов. Ее основной конкурент Патриотический блок набрал 28,25%. Блок проевропейских партий "Альтернатива" получил 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" - 5,72%.

Оппозиционные партии в общей сложности набрали 49,54%. 29 сентября бывший президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил на протестной акции у здания Центральной избирательной комиссии республики, что правящая партия PAS потерпела поражение на выборах в парламент страны. Накануне вечером у здания ЦИК в Кишиневе сторонники Патриотического блока начали акцию протеста против фальсификации парламентских выборов.