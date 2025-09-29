Агенты погранично-таможенной службы США задерживают мигрантов в Чикаго

В Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал ABC 7.

По имеющимся сведениям, вооруженные федеральные агенты находятся в центре Чикаго. Они начали производить массовые аресты нелегалов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общества и наносят ущерб бизнесу.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон назвал происходящее нагнетанием страха и милитаризацией города. Он призвал местных жителей помнить о гарантированных Конституцией США правах. 15 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в Вашингтоне в случае отказа местных властей от сотрудничества с федеральными структурами в вопросах регулирования миграции.