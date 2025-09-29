Лидер Соцпартии, входящей в оппозиционный Патриотический блок, Игорь Додон допустил, что правящая Партия действия и солидарности (ПДС), контролирующая правительство, может отказаться признавать итоги прошедших парламентских выборов. По его оценке, это связано с потерей правящей силой большинства в законодательном органе.

В своем Telegram-канале Додон заявил, что ПДС сейчас пребывает в состоянии паники и активно ищет различные предлоги и оправдания, выходящие за правовые и демократические рамки. Он утверждает, что правящей партией даже рассматривается сценарий с полной отменой результатов голосования.

Политик также сообщил, что Патриотический блок в течение ночи проведет тщательный анализ окончательных данных голосования и всех выявленных нарушений. Результаты этого анализа будут обнародованы в ходе митинга, запланированного на день. Додон призвал присоединиться к акции протеста другие оппозиционные силы.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли план Зеленского против России.