Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры, которые обернутся новыми проблемами

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна никогда не стремилась создавать ядерное оружие и демонстрировала готовность к диалогу. Слова политика опубликованы на его официальном сайте. Пезешкиан подчеркнул, что позиция Исламской Республики по этому вопросу прозрачна и основана на высказываниях представителей власти и религиозных предписаниях.

"Мы всегда заявляли о своей готовности вести рациональный, справедливый и основанный на ясных критериях диалог, однако никогда не согласимся на переговоры, которые вовлекут нас в новые проблемы," - отметил лидер.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.