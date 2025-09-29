В Британии рассказали о разгневанном из-за России Зеленском

Украинский лидер Владимир Зеленский разгневан тем, что не может ответить на ракетные удары России по территории Украины. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского... Мне кажется, что его слова вызваны гневом, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары», — сказал он.

При этом, по словам аналитика, даже при наличии западной поддержки Киев не в состоянии дать сопоставимый ответ.

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский напуган намерением главы США Дональда Трампа дистанцироваться от конфликта.