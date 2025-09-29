Трамп раскрыл цель встречи с американскими генералами

Предстоящая 30 сентября встреча главы Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния) нацелена на укрепление их боевого духа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры», — сказал он.

По словам главы Белого жома, это необходимо, чтобы они были сильными, твердыми, умными и сострадательными. Трамп также подтвердил, что сам примет участие во встрече, поскольку пришло время поднять дух единства в американской армии.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что на совещании в Куантико Хегсет планирует выступить с короткой речью, посвященной военным стандартам и боевому духу. При этом некоторые военачальники готовятся к возможным увольнениям и понижениям в звании.