В Индии из-за давки на предвыборном митинге погибли 40 человек. Среди жертв десять детей. Еще около ста участников мероприятия пострадали. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел 27 сентября в городе Каруре на предвыборном выступлении индийского актера и политика Виджая, который опоздал на мероприятие на семь часов. За это время на месте проведения митинга собрались 27 тысяч человек, в то время как площадка вмещает только 10 тысяч.

Правительство штата Тамилнад обвинило Виджая в нарушении правил проведения митингов. Как заявили местные власти, организаторы не обеспечили участников едой и водой, а к месту проведения акции не допустили машины скорой помощи.