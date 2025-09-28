Франция отказалась предоставить убежище основателю Greenpeace

Французские власти не предоставили убежище канадскому капитану и одному из основателей организаций по защите окружающей среды Greenpeace и Sea Shepherd Полу Уотсону, передает BFMTV.

© Газета.Ru

По данным телеканала, Уотсон рассчитывал, что Французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) даст ему политическое убежище и это защитит его от экстрадиции в Японию. Но власти республики сочли американское гражданство капитана гарантией защиты.

Уотсон выразил разочарование таким решением и счел его политически мотивированным.

Новость дополняется.