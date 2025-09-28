Додон обратился с призывом к народу Молдавии

Экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал оппозицию выйти на мирный митинг перед зданием парламента без использования партийной символики.

Об этом Додон заявил в ходе совместного брифинга Патриотического избирательного блока.

"Завтра приглашаем другие оппозиционные партии, лидеров общественного мнения, представителей гражданского общества присоединиться к мирному протесту перед зданием парламента без партийных флагов. Будет свободный микрофон", - заявил он.

По словам Додона, Патриотический блок зафиксировал множественные нарушения на состоявшихся парламентских выборах в стране.

"Завтра мы подведем итоги всех этих нарушений, которые мы зафиксировали сегодня. Систематизируем их и выступим с соответствующим заявлением", - заключил политик.

В то же время полиция Молдавии предупредила в социальных сетях о подготовке беспорядков во время запланированных акций. Ведомство призвало организаторов протестов к ответственности.

Додон со своей стороны, комментируя предупреждения полиции, заверил представителей правоохранительных органов в мирных намерениях протестующих и пообещал, что люди будут действовать строго в рамках закона.

"Мы никогда не допускали дестабилизации и не будем допускать. Провокации могут исходить от других, возможно, и от государственных институтов. Я очень надеюсь и обращаюсь с посланием к государственным институтам: не провоцируйте людей", - сказал он.

Представители Патриотического блока, блока "Альтернатива", партии "Наша партия" и Партии действия и солидарности (PAS) провели брифинги для прессы после завершения парламентских выборов в Молдавии. Согласно данным ЦИК республики, более 52% избирателей, внесенных в списки, проголосовали на выборах. В парламенте страны 101 депутатское место. Для прохождения в законодательный орган независимым кандидатам требуется набрать не менее двух процентов голосов, партиям - пять процентов, блокам - семь процентов. Всего в голосовании участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.