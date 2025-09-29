Додон заявил о победе оппозиции Молдавии

Один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Молдавии Игорь Додон заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) проиграла парламентские выборы. Его слова приводит РИА Новости.

Додон вместе со сторонниками Патриотического блока вышел к здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе в ночь на понедельник, 29 сентября. В акции также поучаствовал экс-премьер страны Василий Тарлев.

«Мы будем защищать свои голоса. По состоянию на 23:00 партия власти уступила оппозиции», — сказал Додон.

Политик добавил, что сторонники и представители Патриотического блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК. По его словам, оппозиция заявит о своей победе и потребует честного подсчета голосов.

Ранее сообщалось, что после обработки 50,04 процента протоколов оппозиционные партии, в том числе Патриотический блок, получают 51,02 процента голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (PAS). Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).