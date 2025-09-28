Оппозиция Молдавии лидирует на выборах в парламент страны

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, на парламентских выборах лидирует оппозиционный Патриотический блок. После обработки 5,45% протоколов с избирательных участков за него отдали голоса 39,37% избирателей.

Правящая партия «Действие и солидарность» набирает 33,09% голосов.

Досрочные выборы в парламент страны прошли в воскресенье, и явка превысила установленный порог в 33,3%, что означает признание голосования состоявшимся.

Избиратели выбирали депутатов на четырехлетний срок. За ходом выборов следили международные наблюдатели.

Окончательные результаты будут объявлены после подсчета всех бюллетеней. Эти выборы считаются важным событием, которое определит дальнейший политический курс страны.