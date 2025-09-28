Президент США Дональд Трамп заявил о планах довести до конца мирную сделку по Газе в понедельник на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер заявил, что получил «очень хороший отклик» от Израиля и арабских стран на план урегулирования в Газе. Он также отметил, что хочет не только решить проблему Газы, но и достичь более широкого мира на Ближнем Востоке, на что и направлен мирный план.