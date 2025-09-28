Лукашенко обратился с призывом к Трампу

Лукашенко призвал Трампа не строить планы продажи оружия ЕС для поставок Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидера США Дональда Трампа не выстраивать комбинации относительно возможной продажи американского оружия европейским странам.
"Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают". Слушайте, ну мы же взрослые люди", - сказал Лукашенко журналистам после прошедших в пятницу переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Соответствующий фрагмент беседы показали в эфире телеканала "Беларусь-1".