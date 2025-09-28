Додон призвал народ Молдавии к мирному митингу 29 сентября

Молдавская оппозиция планирует провести мирные протесты. При этом возможны провокации, в частности, со стороны полиции, сообщил экс-президент, один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон, пишет РИА Новости.

Об этом политик рассказал в ходе брифинга после закрытия избирательных участков.

«Хочу ответить полиции и тем, кто говорит о возможных беспорядках: не нарушайте закон, вы служите конституции и народу. Мы не позволим дестабилизации, мы против таких сценариев, не пугайте народ и не провоцируйте», — подчеркнул Додон.

В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы. Депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3 процента, поэтому они признаны состоявшимися.

Ранее в МИД Приднестровья заявили, что Кишинев целенаправленно не допускает приднестровцев к выборам в Молдавии.

До этого сообщалось, что в Молдавии исключили из участия в выборах оппозиционную партию «Великая Молдова». Причиной этого решения были названы подозрения в незаконном финансировании политиков.