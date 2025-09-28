Парламентские выборы в Молдавии завершились

Парламентские выборы в Молдавии завершены. В настоящий момент все избирательные участки на территории страны закрыты. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщает РИА Новости.

В Молдавии в воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы, на которых депутаты избирались на четырехлетний срок. Явка на выборы составила более 33,3 процента, что позволило признать их состоявшимися. В парламенте насчитывается 101 депутатское место. Независимым кандидатам необходимо преодолеть избирательный порог в два процента голосов, партиям — в пять процентов, а блокам — в семь.

Согласно последним данным от полиции, правоохранительные органы зафиксировали более 200 случаев нарушений в день голосования, информация сейчас проверяется. Нарушения касаются агитации в день выборов, раскрытия тайны голосования и других инцидентов. При этом наблюдатели сообщают более чем о 600 нарушениях.

В выборах участвовали 22 кандидата: 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально количество кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии «Великая Молдова», и голоса, отданные за эту политическую силу в воскресенье, будут недействительными, говорится в материале.

При этом факты фальсификации выборов вскрываются по всему миру. Согласно сообщениям СМИ, подобные инциденты происходили в Австрии, Румынии, во Франции и в Испании, а правящая партия Молдовы отправила инструкции в избирательные участки за границей с «планками» по ожидаемым результатам голосования.