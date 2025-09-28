Вэнс эмоционально среагировал на стрельбу в Мичигане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган.

Ранее полиция проинформировала: несколько человек пострадали в ходе нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган).

"Просто ужасная ситуация в Мичигане, - написал Вэнс в соцсети Х. - Вся администрация следит за ситуацией".

Агенты ФБР, по словам директора бюро Кэша Пателя, находятся на месте происшествия, чтобы помочь властям города и штата.