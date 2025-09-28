Зеленский раскрыл, что Россия готовит на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией блэкаута на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его словам, блэкаут может случиться этой осенью. Кроме того, он отметил, что Россия запускает беспилотники по Европе с танкеров своего теневого фронта.

Ранее Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы и блэкаутом в городе. Он утверждал, что это произойдет в случае атак Вооруженных сил России на объекты украинской энергетики. Украинский лидер подчеркнул, что данный вопрос обсуждался в том числе и на встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук также заявил об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского. Тогда политик обвинил президента в постоянном употреблении наркотических веществ.