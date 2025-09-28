Президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о стрельбе в церкви города Гранд-Бланк в штате Мичиган.

«Похоже, это очередная целенаправленная атака на христиан в Соединённых Штатах Америки. Администрация Трампа, как всегда, будет держать общественность в курсе событий. А пока молитесь за жертв и их семьи», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что «эпидемия насилия» в США должна быть немедленно прекращена.

По словам президента, ФБР ведёт расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в церкви города Гранд-Бланк в американском штате Мичиган. После ЧП в здании возник пожар.

В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, несколько пострадали.