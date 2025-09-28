МИД Приднестровья выразил Кишиневу протест

МИД Приднестровья выразил протест, обвинив Кишинев в целенаправленном недопущении жителей непризнанной республики к парламентским выборам в Молдавии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что на пограничных мостах через Днепр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.

«К настоящему времени констатируем вопиющие факты увеличения масштабов ограничительных мер, многие из которых уже использовались в отношении приднестровцев в рамках прошлогодних электоральных процессов в соседней Молдове», — говорится в заявлении МИД Приднестровья.

До этого сообщалось, что молдавские правоохранители закрыли мост у приднестровского города Рыбница после анонимной угрозы о минировании.

Стало известно о нескольких ЧП во время выборов в Молдавии

Позже стало известно, что из-за анонимных угроз эвакуировали избирательный участок в городе Резина в Приднестровье.