Келлог: США не приняли решение о поставках "Томагавков" НАТО для Украины

Администрация США пока не приняла решение о поставках крылатых ракет "Томагавк" союзникам по НАТО для их последующей передачи Киеву. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

"Это решение не принято", - сообщил Келлог, отметив при этом, что Зеленский действительно обратился к Трампу с просьбой организовать поставки "Томагавков".

Келлог также подтвердил слова вице-президента США Джей Ди Венса о том, что финальное решение по "Томагавкам" будет принимать президент США Дональд Трамп. "От президента будет зависеть, будет ли это сделано", - уточнил спецпосланник.

Напомним, что ранее, 14 июля, Трамп объявил, что Вашингтон готов возобновить поставки вооружений и техники Украине, если Европа возьмет на себя обязательство оплачивать подобные поставки. Позднее Государственный департамент США одобрил поставку Украине до 3350 ракет воздушного базирования ERAM на сумму 825 млн долларов.

Запрос на поставки "Томагавков", по данным издания The Telegraph, поступил Трампу от Зеленского во время их встречи 23 сентября в Нью-Йорке на неделе высокого уровня в Генассамблее ООН. По данным портала Axios, Трамп тогда отклонил запрос Зеленского. При этом это была единственная система вооружений из списка, которую глава Белого дома отказался поставлять союзникам по НАТО для передачи Украине.

Ракеты "Томагавк", напомним, имеют дальность полета до 2,5 тысячи километров и могут нести до 450 кг взрывчатого вещества. Стоимость одной единицы составляет примерно 2 млн долларов. Вашингтон до сегодняшнего дня не передавал Киеву вооружений такой дальности.

В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что Россия выступает против любых поставок западных вооружений на территорию Украины. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, западные поставки вооружений лишь затягивают конфликт, препятствуя мирным усилиям по урегулированию конфликта. Глава МИД РФ также сообщал, что конфликт можно было бы завершить значительно быстрее, если бы страны Запада немедленно отказались от финансовой и военной поддержки Киева.