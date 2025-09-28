В Киеве частично пропал свет

Киев частично обесточен после взрывов, света нет в отдельных районах города. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК, передает РИА Новости.

Отмечается, что энергетики подключили дома к резервным линиям на время ремонта.

«ДТЭК вернул свет для 2 000 семей... часть жителей осталась без электроснабжения», — сказано в сообщении холдинга.

Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинским складам, где хранились истребители F-16.