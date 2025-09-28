В Польше заявили о повреждении здания посольства в Киеве

Посольство Польши в Киеве было повреждено обломками якобы «российской ракеты», заявил представитель МИД республики Павел Вронский.

Об этом сообщает RMF FM.

«Элемент снаряда или малокалиберный снаряд упал на крышу нашего консульского отдела, а после попал в кухонное помещение. Никто не пострадал», — рассказал Вронский.

Он добавил, что инцидент никак не повлияет на работу посольства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на ночной массированный удар России по Украине. Он заявил, что ВСУ продолжат бить по территории РФ, чтобы принудить ее к дипломатии.

По словам Зеленского, ночная массированная атака ВС России продолжалась более 12 часов. Он сообщил, что российская армия задействовала около 500 беспилотников и более 40 ракет, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

В ночь на 28 сентября российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным RT, над Украиной было замечено более 100 беспилотников. Местные жители рассказали, что слышали в центре Киева работу средств противовоздушной обороны (ПВО).