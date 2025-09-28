Трамп рассказал, кто должен управлять сектором Газа

В администрации США, по словам вице-президента Вэнса, Трамп выразил пожелание, чтобы управление сектором Газа и территорией Западного берега реки Иордан осуществлялось местным населением.

Ранее глава американского государства анонсировал "нечто уникальное" в контексте ближневосточного урегулирования, подчеркнув наличие у региона "подлинного потенциала для достижения величия".

Ранее стало известно, что, по словам вице-президента США Вэнса, демократическая партия ставит под угрозу функционирование правительства, настаивая на предоставлении медицинского страхования лицам, находящимся в стране нелегально.