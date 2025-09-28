Орбан рассказал о звонке Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом об отказе Будапешта от нефти и газа из России он провел во время семейного ужина. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер в последние недели постоянно поднимает в разговоре с европейскими союзниками вопрос о возможном отказе от поставок российских энергоресурсов.

«Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет», — пояснил Орбан.

Глава кабмина отметил, что «правильно представил венгерскую национальную позицию, доел лечо и отправился на покой». Он добавил, что правительство страны было и будет привержено интересам Венгрии.

По его словам, оппозиционные партии, напротив, «полностью куплены» Брюсселем и в случае прихода к власти за несколько месяцев кардинально изменят венгерскую политику, согласившись на всё то, что отвергает действующий кабмин.