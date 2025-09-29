В США высказались об ударах вглубь России

Спецпосланник США Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что американский президент Дональд Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России.

«Думаю, если прочитать его заявления, а также заявления вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио, то ответ — да», — сказал политик, комментируя вопрос журналиста, одобрил ли Трамп подобные удары.

При этом на вопрос, передадут ли США ракеты Tomahawk Украине, Келлог ответил, что «это решение ещё не принято».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американское руководство обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Украине.

Удары вглубь России: какое западное оружие может применить Украина?

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США могут отказаться от самозапрета на поставки Украине оружия дальнего радиуса действия.