Трамп рассказал, кто должен управлять сектором Газа

По словам вице-президента США Вэнса, Демократическая партия ставит под угрозу функционирование правительства, настаивая на предоставлении медицинского страхования лицам, находящимся в стране нелегально.

Вэнс выразил опасения, что позиция демократов приведёт к политическому кризису и затронет все сферы функционирования государственных учреждений

По информации на 28 сентября 2025 года, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с четырьмя главными лидерами конгресса в Белом доме на фоне приближающегося закрытия правительства (шатдауна).