Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо в ходе совместной встречи подтвердили намерение сохранить поставки энергоресурсов из России. Лидеры двух стран выступили с заявлением, в котором выразили неповиновение давлению со стороны других европейских политиков.

Роберт Фицо подчеркнул, что вопросы энергоснабжения относятся к суверенным правам каждого государства.

"Никто не должен указывать нам, где брать газ и нефть", - заявил словацкий премьер.

Он отметил, что международное право позволяет каждой стране самостоятельно определять свою энергетическую политику.

Орбан отказался стать «премьером-джойстиком» для Брюсселя

Глава правительства Словакии поддержал позицию Виктора Орбана, назвав планы Европейского союза по отказу от российских энергоносителей "политическим и идеологическим решением".

По мнению политиков, такие меры в первую очередь нанесут ущерб Венгрии и Словакии, а также отрицательно скажутся на экономике всей Европы. Лидеры двух стран продемонстрировали единство в подходе к вопросам энергетической безопасности.