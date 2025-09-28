Стубб сделал заявление по поводу войны с Россией

Страны Запада, как заявил президент Финляндии Александр Стубб, не находятся в состоянии войны с Россией.

В интервью CNN финский лидер сказал: "Мы не находимся в состоянии войны с Россией". Вероятно, это был ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, сказанные на министерском заседании G20. Российский министр тогда на мероприятии заявил, что НАТО и Европа кризисом на Украине объявили нашей стране войну и уже в ней прямо участвуют.

Накануне Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран НАТО в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Североатлантический блок продолжает продвигаться вплотную к российским границам, вопреки обещаниям этого не делать.