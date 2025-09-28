Маск отреагировал на просьбу Франции цензурировать Telegram в Молдавии

Американский миллиардер Илон Маск одним словом прокомментировал заявление владельца Telegram Павла Дурова о попытке спецслужб ввести цензуру в мессенджере.

В воскресенье Маск в соцсети X отреагировал на сенсационный пост Дурова.

«Вау», — написал он.

Сегодня Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы обратились к нему через посредника. Они попросили помочь властям Молдавии и ввести цензуру отдельных Telegram-каналов. Это произошло накануне выборов президента в республике.