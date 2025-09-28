Стало известно о нескольких ЧП во время выборов в Молдавии

В ходе парламентских выборов в Молдавии на ряд избирательных участков поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Инциденты были зафиксированы не только на территории самой республики, но и за её пределами — в ряде городов Европы и Соединенных Штатов Америки. В заявлении уточняется, что государственные учреждения были заранее подготовлены к возможности подобных угроз.

Для обеспечения безопасности и сохранения порядка на участках были приняты все необходимые меры. В частности, повсеместно работают камеры видеонаблюдения, которые ведут запись всего процесса голосования.

Это позволяет обеспечить неприкосновенность избирательных процедур до того момента, пока голосование не будет возобновлено после проверки помещений и устранения возможных угроз. На данный момент правоохранительные органы проводят проверки по фактам поступления ложных сообщений.