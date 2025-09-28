Зеленский проговорился: Киев готовит в Европе «нападение России»

«Ваши страны катятся в ад», - сказал на прошедшей неделе Трамп с трибуны Генассамблеи ООН европейцам.

Но в одиночку они туда не хотят, поэтому активно обсуждали, что делать с «дестабилизирующими действиями» (три МиГа и таинственные беспилотники) России. Зеленский им подсказывал, что делать — Россия должна на вас напасть. Осеннее обострение, без шуток.

Президент США, конечно, очень внушаемый: на Аляске наслушался Путина и заговорил по-путински. Теперь вот наслушался Зеленского и, под впечатлением, начал по началу выдавать нечто проукраинское. Потом, правда, одумался и стал исправляться. По крайней мере, «Томагавки», которыми Зеленский собирался гасить Москву, не продал ни Украине, ни Европе для последующей передачи Киеву. Да и в целом, европейские лидеры (не все, а те, что более-менее вменяемые) уже сообразили, что Трамп их бросил под российский каток. Хотите воевать — воюйте. Хотите границы Украины 1991 года — пробуйте. Но сами. Кое-какое оружие вам США продадут. Бизнес. Так что «ад» в его словах был не только про миграционную политику Европы.

Однако, вот, что неприятно и опасно. Почему-то обсуждение в публичном пространстве наших проблем становится возможным только после того, когда о них заговорят за рубежом (в данном случае это был Трамп).

Мы в своей истории уже проходили похожее. Зачем снова наступать на те же грабли? Зачем упорно создавать иллюзию в режиме «все хорошо, прекрасная маркиза», разговаривая с народом, как с детьми малыми? Казалось — очень ведь болезненный урок получили с началом СВО, когда рассыпались иллюзии, и даже родилась формула «ошибаться можно, врать нельзя». Больше не повториться. Ан нет.

Как вы уже догадались — речь про бензин (ну, и про «обломки» украинских БПЛА, которые «не влияют на производственные процессы» на НПЗ). Только после того, как Трамп сказал об «очередях за бензином» в России, в центральной российской прессе наличие этих очередей стали признавать, а глава Крыма выступил с обещанием решить за две неделю проблему дефицита топлива на полуострове.

Ладно, есть конспирологическая теория, объясняющая и проблемы с топливом и «молчание» вокруг них — военно-политическое руководство страны создает огромные стратегические запасы ГСМ на случай... Какой такой случай?

Давайте посмотрим, что делается в Европе.

На неделе пресс-бюро СВР России заявило, что Европа готовится оккупировать Молдавию: «На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу».

Брюссель, по мнению внешней разведки России, «не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства». Просто ввести войска предполагается несколько позже. А для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября 2025.

И почти одновременно Зеленский заявляет: «Путин не будет ждать окончания войны на Украине, он откроет новый фронт против другой европейской страны. Никто не знает, где и когда это произойдет, но он этого хочет». На той же Генассамблее ООН глава МИД России Лавров прямо заявил: «Сообщения о подготовке Украиной провокаций под ложным флагом в Европе имеют основания». У Зеленского нет другого выхода, как втянуть Европу в войну.

Ну, и чем Молдавия не европейская страна, на которую «напала Россия»?

Это весьма возможный вариант для тех европейских «торопыг», которые считают, что в «ад» надо отправляться прямо сейчас, поскольку Россия «бумажный тигр». В первую очередь это Прибалтика и Польша. Именно они активнее других требуют от НАТО сбивать российские самолеты, если они «нарушают воздушное пространство» (неважно, что доказательств нет). Они же подогревают истерику вокруг «неопознанных» дронов у европейских аэропортов, однозначно называя это российскими провокациями. Кстати, как минимум в одном случае уже выяснилось, что за «российский дрон» был принят местный легкомоторный самолет. Скорее всего и в остальных случаях шумиха поднята на пустом месте, но кому это интересно, когда «Россия атакует». Так что Калининградская область, Сувалкский коридор и Балтика — серьезная зона напряжения.

Пока «торопыг» удерживают более осторожные члены ЕС из старой Европы, которые хотят сначала как следует измотать Россию на Украине и одновременно запустить на полную мощность свой оборонно-промышленный комплекс, а уж потом «Россия нападет». («Милитаризация Германии происходит, вероятно, с той же целью, которая была у Гитлера, — подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение России». Лавров.) Но не факт, что смогут удержать.

Шутки про «осеннее обострение» придется, похоже, попридержать. Обострение, и правда, серьезное.