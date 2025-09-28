В Молдавии сегодня, 28 сентября, проходят парламентские выборы, итоги которых определят дальнейший курс страны. Как сообщает международное информагентство Reuters, избиратели делают выбор между сторонниками сближения с Европейским союзом и теми, кто выступает за развитие отношений с Россией.

© Московский Комсомолец

Согласно последним опросам, борьба между основными политическими силами является крайне напряженной. По данным одного из исследований, правящая партия «Действие и солидарность» во главе с президентом Майей Санду впервые уступила лидерство пророссийскому блоку, набрав 34,7 процента против 36 процентов у оппонентов. Однако окончательные результаты могут скорректировать граждане, проживающие за границей. Обычно они поддерживают проевропейские силы, но не учитываются в национальных опросах общественного мнения.

Для формирования большинства в парламенте, который состоит из 101 депутата, одной из сторон необходимо получить более половины мест. Если этого не произойдет, вероятны продолжительные политические переговоры о создании коалиции, что может усилить нестабильность в одной из наименее обеспеченных стран Европы.

На данный момент явка избирателей составила около тридцати процентов.