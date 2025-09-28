Молдавию ждет «украинский сценарий» в свете принуждения к выбору между Россией и Западом, рассказал в соцсети Х журналист Томас Фази.

Накануне стало известно, что парламентские выборы в Молдавии в воскресенье, 28 сентября, проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

«Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как [президент Молдавии Майя] Санду», — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что в последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.