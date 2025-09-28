Дуров рассказал о просьбе спецслужб Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы просили его помочь властям Молдавии подвергнуть цензуре ряд оппозиционных каналов.

По словам Дурова, это произошло около года назад, когда он «застрял в Париже».

«Французские спецслужбы связались со мной через посредника с просьбой помочь правительству Молдовы цензурировать определённые каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдове», — заявил Дуров.

При этом ему сообщили, что если он согласится, то французская разведка «скажет много хорошего» судье, ведущему его дело.

Дуров попал в скандал из-за женщины

Дуров назвал подобное предложение неприемлемым, не желая вмешиваться в политику. Команда Telegram удалила лишь нарушавшие правила платформы.

Позднее главе мессенджера прислали второй список молдавских каналов, подлежащих удалению, на взгляд Парижа и Кишинева. На самом деле эти каналы озвучивали политические взгляды, не устраивавшие власти Франции и Молдавии. Дуров отказался удалять их и пообещал и в дальнейшем «разоблачать любые попытки давления на Telegram с целью цензуры».